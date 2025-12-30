Un messaggio di speranza e fraternità nel concerto di Natale a Riparo con il coro polifonico Laudamus

Nella chiesa di Santa Maria della Neve, si è tenuto il concerto di Natale per la Pace “Et in terra pax”, organizzato con il coro Laudamus. Un’occasione per la comunità di Riparo di condividere un momento di riflessione, preghiera e speranza, nel segno della fratellanza e della pace in un periodo di particolare significato.

Nella chiesa di Santa Maria della Neve, si è svolto il concerto di Natale per la Pace “Et in terra pax”, organizzato in collaborazione con il coro polifonico Laudamus; l’evento ha offerto alla comunità di Riparo un momento intenso di preghiera, ascolto e meditazione nel clima del Natale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Un messaggio di speranza e fraternità nel concerto di Natale a Riparo con il coro polifonico Laudamus Leggi anche: "Pace infondi nei cuor": concerto di Natale del coro polifonico arcivescovile "San Leucio" Leggi anche: Successo per il Galà di Natale del Coro polifonico Città di Tolentino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Il 2026 sia l’anno per mettere in pratica la speranza”: è il messaggio dell’arciprete di Monza Mosconi per il nuovo anno. Al Duomo di Monza, intanto, il tradizionale concerto di Natale del Coro Musicale della Cappella. - facebook.com facebook Auguri natalizi e un messaggio di speranza dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino: "amiate di più la vostra terra" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.