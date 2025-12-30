Un messaggio di speranza e fraternità nel concerto di Natale a Riparo con il coro polifonico Laudamus

Da reggiotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella chiesa di Santa Maria della Neve, si è tenuto il concerto di Natale per la Pace “Et in terra pax”, organizzato con il coro Laudamus. Un’occasione per la comunità di Riparo di condividere un momento di riflessione, preghiera e speranza, nel segno della fratellanza e della pace in un periodo di particolare significato.

Nella chiesa di Santa Maria della Neve, si è svolto il concerto di Natale per la Pace “Et in terra pax”, organizzato in collaborazione con il coro polifonico Laudamus; l’evento ha offerto alla comunità di Riparo un momento intenso di preghiera, ascolto e meditazione nel clima del Natale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

un messaggio di speranza e fraternit224 nel concerto di natale a riparo con il coro polifonico laudamus

© Reggiotoday.it - Un messaggio di speranza e fraternità nel concerto di Natale a Riparo con il coro polifonico Laudamus

Leggi anche: "Pace infondi nei cuor": concerto di Natale del coro polifonico arcivescovile "San Leucio"

Leggi anche: Successo per il Galà di Natale del Coro polifonico Città di Tolentino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.