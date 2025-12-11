Abitare il tempo | sul palco il Coro Polifonico Ouverture con Torneremo ancora
Il Coro Polifonico Ouverture torna sul palco del Nuovo Teatro Scaletta per il nuovo appuntamento della stagione 25-26 di
Nuovo appuntamento prenatalizio della stagione teatrale 25-26 Abitare il tempo del Nuovo Teatro Scaletta con la direzione artistica di Maurizio Puglisi. Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18,30 è in programma Torneremo ancora, un concerto che celebra l’eredità musicale di Franco Battiato. Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
