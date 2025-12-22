Incendio a Cusano Milanino | tetto di una villetta in fiamme – VIDEO
Paura in piazza Flora, nel cuore di Milanino frazione di Cusano Milanino, intorno alle 20 di domenica 21 dicembre 2025, per l’incendio che ha interessato il tetto di una villetta a due piani. Le fiamme, originate dal camino dell’abitazione, hanno avvolto la copertura e parte della mansarda, causando ingenti danni alla struttura. Incendio tetto abitazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Domodossola, in fiamme il tetto di una villetta
Leggi anche: Incendio devasta il tetto di una villetta
Incendio a Cusano Milanino: tetto di una villetta in fiamme – VIDEO - Paura in piazza Flora, nel cuore di Milanino frazione di Cusano Milanino, intorno alle 20 di domenica 21 dicembre 2025, per l’incendio che ha interessato ... ilnotiziario.net
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.