Incendio a Cusano Milanino | tetto di una villetta in fiamme – VIDEO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in piazza Flora, nel cuore di Milanino frazione di Cusano Milanino, intorno alle 20 di  domenica 21 dicembre 2025, per l’incendio che ha interessato il tetto di una villetta a due piani. Le fiamme, originate dal camino dell’abitazione, hanno avvolto la copertura e parte della mansarda, causando ingenti danni alla struttura. Incendio tetto abitazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

