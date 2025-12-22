Paura in piazza Flora, nel cuore di Milanino frazione di Cusano Milanino, intorno alle 20 di domenica 21 dicembre 2025, per l’incendio che ha interessato il tetto di una villetta a due piani. Le fiamme, originate dal camino dell’abitazione, hanno avvolto la copertura e parte della mansarda, causando ingenti danni alla struttura. Incendio tetto abitazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Incendio a Cusano Milanino: tetto di una villetta in fiamme – VIDEO

Leggi anche: Domodossola, in fiamme il tetto di una villetta

Leggi anche: Incendio devasta il tetto di una villetta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incendio a Cusano Milanino: tetto di una villetta in fiamme – VIDEO - Paura in piazza Flora, nel cuore di Milanino frazione di Cusano Milanino, intorno alle 20 di domenica 21 dicembre 2025, per l’incendio che ha interessato ... ilnotiziario.net