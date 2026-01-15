Tomba di Virgilio Enigma Tour | dalla tomba di Virgilio al diavolo di Mergellina con aperitivo al termine

L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS vi invita a scoprire il Tomba di Virgilio e il Diavolo di Mergellina attraverso un itinerario che unisce storia, leggenda e paesaggi. L’esperienza si conclude con un aperitivo, offrendo un’occasione per approfondire le curiosità di questi luoghi simbolici di Napoli. Un percorso pensato per chi desidera conoscere più da vicino le tracce del passato, immerso in un’atmosfera di sobria eleganza.

L'Associazione DE REBUS NEAPOLIS e lieta di presentarvi un entusiasmante e interessante itinerario in un luogo unico al mondo.Enigmi celati dietro la negromantica figura di Virgilio Mago, a Napoli più patrono che poeta. Ci recheremo nel luogo che onora le sue spoglie, nel parco di Piedigrotta che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

