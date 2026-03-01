Cura degli animali Imprese quasi raddoppiate

Le imprese dedicate alla cura degli animali sono quasi raddoppiate negli ultimi anni, secondo quanto rilevato da Confartigianato Cesenate. Nel territorio si registra un aumento significativo di famiglie con animali domestici, mentre la pet economy si conferma tra i settori più attivi e in crescita dell’ultimo decennio. Questi dati riflettono un mutamento nel modo di vivere e di prendersi cura degli animali domestici.

Un mondo sempre più a misura di animali. Confartigianato Cesenate fotografa un territorio sempre più ‘pet friendly’, con una presenza crescente di animali domestici nelle famiglie e una pet economy tra i comparti più dinamici dell’ultimo decennio. Crescono sempre più le imprese artigiane di servizi per animali. Un trend che trova piena conferma anche nel Cesenate, dove aumenta l’attenzione verso il benessere degli animali da compagnia e si rafforza il tessuto delle imprese artigiane specializzate. A livello nazionale quasi quattro famiglie su dieci convivono con un animale domestico e il gatto si conferma tra i protagonisti delle case italiane, insieme ai cani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cura degli animali Imprese quasi raddoppiate Addio a Giancarlo Galli, fondatore del Rifugio Animali Felici: una vita per la cura degli animali nell’Alto Varesotto.Brissago Valtravaglia, in Alto Varesotto, piange la scomparsa di Giancarlo Galli, 86 anni, fondatore del Rifugio Animali Felici. Asp, un corso speciale per la cura degli animali randagi e abbandonati al canile municipaleUn percorso formativo pensato per cambiare concretamente la qualità dell’assistenza agli animali randagi e in stato di abbandono: è l’obiettivo del... Tutti gli aggiornamenti su Cura. Temi più discussi: Cura degli animali Imprese quasi raddoppiate; Dal mangime al veterinario: nel Mantovano business da 54 milioni; Pet Economy nel Vicentino; La pet economy artigiana della Marca è più che raddoppiata in dieci anni. Confartigiato Imprese Firenze: crescono le imprese artigiane per la cura degli animali. In Toscana una spesa di 552 milioniFIRENZE . In Toscana la pet economy vale 552 milioni di euro, pari all'8,2% della spesa nazionale per prodotti e servizi destinati agli animali da ... piananotizie.it Pet economy, 27 mila imprese in Italia. Crescono i servizi di cura, calano i negozi che vendono animaliI dati 2024 sulle imprese che animano il settore degli animali domestici evidenziano un forte spostamento dell'attenzione degli operatori da produzione e commercio verso i servizi: meno imprese sul ... corriere.it 07:00 - APERTURA MUSICALE CLASSICA Conduce Carlo Centemeri 08:45 - RASSEGNA STAMPA A cura di Giorgia Serughetti 09:30 - VA PENSIERO Con Michele Migone 10:35 - LA DOMENICA DEI LIBRI Con facebook H. 22:45 La #firma di #Maria versione radiofonica a cura di Radio Maria x.com