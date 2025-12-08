Asp un corso speciale per la cura degli animali randagi e abbandonati al canile municipale

8 dic 2025

Un percorso formativo pensato per cambiare concretamente la qualità dell’assistenza agli animali randagi e in stato di abbandono: è l’obiettivo del corso di Medicina veterinaria d’urgenza organizzato dall’Asp di Palermo, all’interno del canile municipale. Non un semplice aggiornamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

