Asp un corso speciale per la cura degli animali randagi e abbandonati al canile municipale
Un percorso formativo pensato per cambiare concretamente la qualità dell’assistenza agli animali randagi e in stato di abbandono: è l’obiettivo del corso di Medicina veterinaria d’urgenza organizzato dall’Asp di Palermo, all’interno del canile municipale. Non un semplice aggiornamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
