Colpo esterno di Treviglio | vittoria a Lumezzane terzo successo consecutivo

La TAV Treviglio ottiene una vittoria a Lumezzane, consolidando il suo momento positivo con il terzo successo consecutivo. La partita si è rivelata impegnativa, ma la squadra ha dimostratosolidità e determinazione, grazie alle prestazioni di tutto lo starting five, che ha contribuito con punti in doppia cifra. Un risultato che conferma la crescita e la continuità delle prestazioni della squadra.

La TAV Treviglio torna da Lumezzane con il tris di vittorie dopo una gara complessa, dove protagonista è lo starting five (tutti in doppia cifra). Il break dei 4 minuti a ridosso della sirena finale colora di biancoverde i due punti in palio: in terra bresciana termina 77-81. I cinque d’avvio di Villa sono Rubbini, Matteo Galassi, Rossi, Reati e Marciuš. In casa LuxArm il quintetto è composto da Piccionne, Hrstic, Siberna, Kekovic e Sipala. Reati inaugura il match, poi Rossi conclude in contropiede costringendo Ciarpella al primo timeout: 4-9 (4?). I liberi di Luca Galassi e la precisione di Kekovic cambiano la conduzione del match (13-11 al 7?). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

