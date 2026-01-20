Risorse idriche la giunta regionale approva le linee guida per la gestione degli invasi minori

La giunta regionale ha approvato le linee guida per la gestione degli invasi minori, con l’obiettivo di tutelare le risorse idriche e promuovere la creazione di nuovi impianti. Questi interventi sono destinati a supportare piccoli comparti agricoli e a soddisfare esigenze potabili limitate, contribuendo a un utilizzo più sostenibile delle risorse idriche sul territorio.

Tutelare le risorse idriche degli invasi cosiddetti “minori”, ma anche incentivare la realizzazione di nuovi, che possano essere al servizio di piccoli comprensori agricoli o destinati a limitate esigenze potabili. Va in questa direzione la delibera approvata oggi dalla giunta presieduta da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Risorse idriche, via libera alle nuove linee guida per gli invasi "minori" Il Tribunal de les aigues e la gestione delle risorse idricheIl Tribunal de les aigues è un simbolo della gestione delle risorse idriche e delle sfide legate alla loro tutela. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Donato Pentassuglia nuovo assessore alla Salute; Assessorato di peso al foggiano Piemontese, ci sono anche le Risorse idriche: Acqua tema strategico per la Puglia - FoggiaToday; AREE INDUSTRIALI E RISORSE IDRICHE, SAMBUCCI (FDI): NEL LAZIO INTERVENTO PREZIOSO; Puglia. Donato Pentassuglia nuovo assessore alla Salute. Risorse idriche, la giunta approva le nuove linee guida per la gestione degli invasi minori - Le nuove indicazioni si applicano agli invasi presenti sul territorio regionale che non rientrano tra quelli disciplinati dalla normativa nazionale sulle grandi dighe ... ilsicilia.it Acqua e sviluppo, Palazzo: Più tutela e gestione efficiente delle risorse idriche nelle aree industriali del Lazio - «Attraverso questa norma – conclude l’Assessore Palazzo - rafforziamo la tutela di una risorsa preziosa come l’acqua ... lagone.it Corteo di associazioni, comitati e cittadini del territorio, a Nemi per la salvaguardia delle risorse idriche e boschive dei Castrelli Leggi il comunicato completo su https://latorreoggi.it/salvaguardia-dei-laghi-e-dei-boschi-dei-castelli-corteo-a-nemi/ facebook Assessorato di peso al foggiano Piemontese, ci sono anche le Risorse idriche: “Acqua tema strategico per la Puglia” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.