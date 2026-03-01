crossroads le vie del jazz portano a ravenna

A Ravenna si svolgono 16 delle tappe dell’edizione 2026 di ‘Crossroads’, la manifestazione jazz che dal 3 marzo al 31 luglio coinvolge l’Emilia Romagna con oltre 70 eventi. Durante questo periodo, più di 500 artisti, tra star affermate, giovani talenti e musicisti emergenti, si esibiscono in diverse location della città. La rassegna si inserisce in un tour che attraversa diverse città della regione.

Sono 16 le tappe ravennati dell’edizione 2026 di ‘Crossroads’, la mille miglia del jazz che, dal 3 marzo al 31 luglio, porterà in tutta l’Emilia Romagna più di 500 artisti, tra grandi star, talenti emergenti e giovanissimi, protagonisti di un cartellone di circa 70 appuntamenti. Il festival a cura di Jazz Network, che compie 27 anni, riunisce un big come Pat Metheny, i campioni della musica cubana, Grupo Compay Segundo, figure storiche della musica improvvisata quali Enrico Rava e Hamis Drake, astri nascenti della scena internazionali, tra cui Isaiah Collier, Lakecia Benjamin, Amaro Freitas, Makaya McCraven. Spazio anche per nomi simboli della canzone jazz nazionale, come Raphael Gualazzi, GeGè Telesforo, sino a una ricca proposta di presenze femminili, quali China Moses, Rachel Z, Simona Molinari, Petra Magoni, Karima, Eleonora Strino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

