Crossroads Festival 2026 | tra le stelle del jazz anche Pat Metheny ed Enrico Rava

Il Crossroads Festival 2026 arriva a Bologna grazie alla presenza di Pat Metheny ed Enrico Rava, che attirano appassionati di jazz da tutta Italia. La causa di questa grande festa musicale sta nell’obiettivo di unire generi e culture diverse attraverso le note, creando un ponte tra le tradizioni afroamericane e le nuove interpretazioni europee. Quest’anno, il festival si svolge in diverse location della regione, tra cui un teatro storico e un jazz club moderno, per offrire un’esperienza ricca di atmosfere e suoni vari.

Bologna, 17 febbraio 2026 – Il jazz come musica dell'incontro e dello scambio tra culture diverse. Crossroads Festival è immaginato come un percorso geografico e nei differenti orizzonti sonori che derivano dal suono afro americano, una rassegna itinerante che solca la regione, portando i suoi concerti in spazi molto diversi. Crossroads Festival: le date. Un'occasione di conoscenza, che, con la direzione artistica di Sandra Costantini, presenta dal 3 marzo al 31 luglio in Emilia Romagna star del jazz e giovani talenti del panorama internazionale. È una mappa planetaria, quella che disegna la manifestazione, passando dai capoluoghi di provincia ai paesi, dai teatri alle aziende vinicole, con artisti che arrivano da Cuba agli Stati Uniti, dall'Inghilterra all'Italia, mettendo insieme più generazioni, dalla giovanissima Frida Bollani all'ultra ottantenne Enrico Rava.