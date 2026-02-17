Crossroads 2026 | Rava e Metheny guidano l’estate del jazz in Emilia-Romagna tra omaggi e nuove voci

Il Crossroads 2026 arriva in Emilia-Romagna, portando sul palco Rava e Metheny, perché vogliono celebrare il jazz con concerti pieni di energia e novità. La manifestazione, che si svolge tra marzo e luglio, include anche un omaggio a Bacharach e invita giovani musicisti italiani a esibirsi accanto a star internazionali. Un evento che trasforma l’estate in un palcoscenico di musica e sperimentazione.

Crossroads 2026: Il Jazz Italiano Si Apre al Mondo con Rava, Metheny e un Omaggio a Bacharach. Il jazz si prepara a un’estate intensa in Emilia-Romagna con il Crossroads Festival 2026, un evento itinerante che dal 3 marzo al 31 luglio porterà sul palco artisti di fama internazionale e talenti emergenti italiani. Tra i protagonisti annunciati spiccano Enrico Rava e Pat Metheny, simboli di due generazioni di jazzisti capaci di innovare e contaminare il genere. La rassegna, sotto la direzione artistica di Sandra Costantini, si conferma un appuntamento cruciale per gli amanti della musica e un’occasione di valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tra grandi maestri, nuove voci e dialoghi sonori: il cartellone del Piacenza jazz fest 2026Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

