Crossroads 2026 | Rava e Metheny guidano l’estate del jazz in Emilia-Romagna tra omaggi e nuove voci
Il Crossroads 2026 arriva in Emilia-Romagna, portando sul palco Rava e Metheny, perché vogliono celebrare il jazz con concerti pieni di energia e novità. La manifestazione, che si svolge tra marzo e luglio, include anche un omaggio a Bacharach e invita giovani musicisti italiani a esibirsi accanto a star internazionali. Un evento che trasforma l’estate in un palcoscenico di musica e sperimentazione.
Crossroads 2026: Il Jazz Italiano Si Apre al Mondo con Rava, Metheny e un Omaggio a Bacharach. Il jazz si prepara a un’estate intensa in Emilia-Romagna con il Crossroads Festival 2026, un evento itinerante che dal 3 marzo al 31 luglio porterà sul palco artisti di fama internazionale e talenti emergenti italiani. Tra i protagonisti annunciati spiccano Enrico Rava e Pat Metheny, simboli di due generazioni di jazzisti capaci di innovare e contaminare il genere. La rassegna, sotto la direzione artistica di Sandra Costantini, si conferma un appuntamento cruciale per gli amanti della musica e un’occasione di valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Crossroads Festival 2026: tra le stelle del jazz anche Pat Metheny ed Enrico RavaIl Crossroads Festival 2026 arriva a Bologna grazie alla presenza di Pat Metheny ed Enrico Rava, che attirano appassionati di jazz da tutta Italia.
Tra grandi maestri, nuove voci e dialoghi sonori: il cartellone del Piacenza jazz fest 2026Tra grandi nomi e nuove voci, il Piacenza jazz fest 2026 ha preso il via giovedì sera con un concerto di anteprima all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L'Emilia-Romagna si prepara alla sua lunga maratona jazz
Crossroads Festival 2026: tra le stelle del jazz anche Pat Metheny ed Enrico RavaDal 3 marzo al 31 luglio: sono oltre 500 gli artisti che animano questa rassegna jazz itinerante che attraversa centri grandi e piccoli dell’Emilia Romagna ... msn.com
In E-R 500 musicisti e 70 eventi per il festival di jazz CrossroadsCirca 70 eventi in oltre 20 Comuni e 500 artisti di rilievo internazionale, per un festival che riesce a tenere insieme la tradizione del jazz con le nuove contaminazioni e che farà diventare l'Emili ... ansa.it
