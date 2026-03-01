Crosetto rientra da Dubai | Torno con volo militare pago io cifra tripla

Il ministro della Difesa ha annunciato tramite un post su X il suo rientro in Italia dopo essere rimasto a Dubai. Ha comunicato di tornare con un volo militare e di pagare di tasca propria una cifra tripla rispetto a un volo normale. La sua partenza e il successivo rientro sono stati resi pubblici attraverso questa comunicazione.

(Adnkronos) – Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai. Crosetto, bloccato come altri italiani dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran, rientrerà con un volo militare "dopo aver bonificato (un'ora fa) al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta)rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato" "Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all'estero". Guido Crosetto, ministro della Difesa, con un post su X annuncia che si appresta a rientrare in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai.