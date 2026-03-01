Bloccato dalla guerra Crosetto rientra a sue spese da Dubai e asfalta la sinistra | Vergogna

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è tornato in Italia da Dubai, dove si trovava con la famiglia, a proprie spese, a causa di un blocco legato all’attacco degli Stati Uniti all’Iran. La vicenda ha suscitato reazioni accese, con alcuni esponenti dell’opposizione che hanno commentato con ironia e critiche, senza adottare un tono istituzionale. La situazione ha alimentato discussioni sulla gestione della crisi e sulle reazioni politiche.

Ironie e veleni non sono mancati, neanche la guerra convince l'opposizione ad assumere un profilo istituzionale, anzi: si sciacalla allegramente finanche sulla disavventura del ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai con la famiglia dall'attacco Usa all'Iran. M5S e Pd arrivano fino al punto di chiedere le dimissioni del ministro, che però replica da par suo: "Trovo vergognoso e basso questo modo di fare polemica e vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni e ancor meno per la quantità dell'impegno e per la dedizione all'Istituzione. Sulla qualità diranno altri",

Guerra Usa-Israele-Iran, il ministro Crosetto bloccato a Dubai: «Era andato a riprendere la famiglia»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si trova attualmente bloccato a Dubai insieme alla sua famiglia.

Guido Crosetto bloccato a Dubai per la guerra in Iran: "Adesso torno con un aereo militare, pagando il triplo"Tra le tante persone bloccate in medio oriente dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, c’è anche il cuneese Guido Crosetto, ministro della...

