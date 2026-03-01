Crosetto bloccato a Dubai Patuanelli M5s | si dimetta

Il ministro della Difesa è rimasto bloccato a Dubai, mentre un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha chiesto le sue dimissioni. La discussione si concentra sulla possibilità che il Governo fosse adeguatamente informato prima dell’accaduto. La situazione ha generato reazioni tra gli esponenti politici, senza che siano state ancora fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

ROMA, 01 MAR – “Alla luce dell’attacco in corso in Iran e dell’escalation militare che sta infiammando il Medio Oriente, abbiamo appreso ieri che il Ministro della Difesa italiano si trova attualmente bloccato a Dubai a causa della chiusura degli spazi aerei. È un fatto oggettivo che colpisce e che impone una riflessione seria. In una delle fasi più delicate per la sicurezza internazionale degli ultimi anni, il titolare del Dicastero della Difesa non è fisicamente nel Paese e non può rientrare tempestivamente sul territorio nazionale”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente M5S Stefano Patuanelli. “Non è una questione personale, ma istituzionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

