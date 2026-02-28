Il ministro della Difesa italiano si trova a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa della cancellazione dei voli negli Emirati Arabi Uniti. La situazione ha impedito il suo ritorno in Italia, creando un imprevisto durante la sua permanenza nella città. La cancellazione dei voli ha coinvolto diverse compagnie aeree e ha causato disagi ai passeggeri presenti negli Emirati.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa della cancellazione dei voli negli Emirati Arabi Uniti. Il titolare della Difesa era negli Emirati per motivi personali – aveva raggiunto la famiglia per poi rientrare in Italia – ma il volo di linea previsto per oggi è stato cancellato dopo la chiusura degli spazi aerei decisa in seguito agli attacchi israeliani e statunitensi nella regione.La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano, è stata confermata da fonti qualificate. Crosetto era partito ieri da Roma intorno alle 15 con un volo di linea, modalità scelta anche per il rientro insieme ai familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, Crosetto bloccato a Dubai per la chiusura degli spazi aerei

Iran, Guido Crosetto bloccato a Dubai: sospesi i voliIl ministro della difesa Guido Crosetto si trova a Dubai con la propria famiglia in attesa che riaprano i voli, momentaneamente sospesi per l'attacco...

Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all’Iran

Aggiornamenti e notizie su Iran.

Temi più discussi: Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran; ?Crosetto con la famiglia bloccato a Dubai, volo cancellato dopo l'attacco dell'Iran; Usa e Israele attaccano l'Iran, la reazione: esplosioni in Bahrein, Emirati e Kuwait. Mistero sulla sorte di Khamenei. Crosetto bloccato a Dubai – LIVE · LaC News24; Usa e Israele attaccano l’Iran, dubbi sulla morte di Khamenei. Crosetto bloccato a Dubai dopo i missili di Teheran.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’IranIl ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, è bloccato a Dubai per via degli attacchi israeliani e statunitensi contro l’Iran, e per la conseguente risposta iraniana. L’Iran ha preso di mira Is ... ilpost.it

Crosetto bloccato a Dubai. Attacco dei 5stelle: È la prova che non contiamo nullaIl minstro dela Difesa era andato a prendere la famiglia ieri sera con un volo civile. Da Israle agli Emirati, oltre 58mila italiani nell’area ... repubblica.it

Questa notte sono iniziati gli attacchi in Iran e la situazione in Medio Oriente è in continua escalation con bombardamenti anche al di fuori del paese, tra cui uno vicino al tracciato del Bahrain. Ciò ha comportato la chiusura degli spazi aerei di vari paesi, tra i q - facebook.com facebook

L' #Iran è stato colpito da un'azione militare congiunta di #Israele e #StatiUniti, denominata “Ruggito del Leone”. Secondo il ministro della Difesa israeliano #Katz si tratta di un blitz preventivo. Esplosioni anche a #Teheran su obiettivi politici e militari. #Tru x.com