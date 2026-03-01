Cricket l’India è l’ultima semifinalista dei Mondiali T20 Il Sudafrica vince il Gruppo 1 del Super 8

L’India si è qualificata come ultima semifinalista dei Mondiali T20 dopo aver conquistato la vittoria nell’ultima giornata del Super 8. Nel Gruppo 1, il Sudafrica ha invece chiuso al primo posto, assicurandosi un posto tra le migliori quattro squadre del torneo. La nona e ultima giornata si è svolta tra India e Sri Lanka, con le partite che hanno determinato le posizioni finali del girone.

La nona ed ultima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette l'ultimo verdetto: in una sorta di quarto di finale anticipato, giocato a Calcutta, i padroni di casa dell' India superano le Indie Occidentali e staccano il pass per le semifinali, dove incontrerà l'Inghilterra. Il Sudafrica batte lo Zimbabwe, vince il Gruppo 1, e sfiderà la Nuova Zelanda nel penultimo atto. Nel primo match di giornata il Sudafrica batte abbastanza agevolmente lo Zimbabwe, sconfitto con lo score di 545 (17.5)-1537 (20.0), con 5 wickets di margine, assicurandosi il primato nel raggruppamento. Nel derby africano lo Zimbabwe raggiunge quota 153 runs al termine dei 20 overs d'attacco, poi il Sudafrica appare sempre in controllo del match, centrando la fatidica quota di 154 runs dopo 17.