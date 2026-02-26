Nel corso della sesta giornata del Super 8 dei Mondiali T20, in programma tra India e Sri Lanka, si sono delineate le ultime qualificazioni alle semifinali. Il Sudafrica ottiene l’accesso alla fase successiva, mentre lo Zimbabwe non può più proseguire la sua avventura nel torneo. La competizione continua con le ultime sfide che decideranno le squadre che si contenderanno il titolo.

Il Sudafrica supera le Indie Occidentali con il punteggio di 1771 (16.1)-1768 (20.0), imponendosi per 9 wickets e staccando il pass per le semifinali. Le Indie Occidentali chiudono l’innings d’attacco a quota 176 runs, ma la prestazione del Sudafrica è superlativa, raggiungendo quota 177 dopo 16.1 dei 20 overs, con 23 palle ancora a disposizione, quando era caduto un solo wicket. L’India padrona di casa resta in corsa per la fase finale del torneo liquidando lo Zimbabwe con lo score di 2564 (20.0)-1846 (20.0), portando a casa il successo per 72 runs. L’India porta a completamento un superbo innings d’attacco, chiuso a quota 256 runs, e la pur buona risposta dello Zimbabwe, che si ferma a 184, non basta per mettere in discussione il risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, il Sudafrica è la seconda semifinalista dei Mondiali T20. Eliminato lo Zimbabwe

Cricket, Sudafrica e Zimbabwe vincono all’esordio ai Mondiali T20Nella terza giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, nel Girone C arriva lo storico esordio dell’Italia, che però...

Cricket, l’Inghilterra è la prima semifinalista dei Mondiali T20La quarta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette già il primo verdetto: l’Inghilterra è la...

Temi più discussi: Cricket, Inghilterra e Sudafrica iniziano con una vittoria nel Super 8 del Mondiali T20; Cricket, il Pakistan è l’ultima squadra qualificata al Super 8 dei Mondiali T20. Vincono ancora Sudafrica ed India; Cricket, l’Inghilterra è la prima semifinalista dei Mondiali T20; Cricket, le Indie Occidentali iniziano con una larga vittoria nel Super 8 dei Mondiali T20.

Cricket, il Sudafrica è la seconda semifinalista dei Mondiali T20. Eliminato lo ZimbabweLa sesta giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, designa la seconda semifinalista: il Sudafrica raggiunge ... oasport.it

Cricket, Inghilterra e Sudafrica iniziano con una vittoria nel Super 8 del Mondiali T20La seconda giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede le vittorie di Inghilterra e Sudafrica, che superano ... oasport.it

Corriere della Sera. . L’Italia gioca la sua seconda partita ai Mondiali T20 in corso in India e Sri Lanka, a caccia della prima storica vittoria. Al Wankhede Stadium di Mumbai gli Azzurri sfidano il Nepal, seguito in India da migliaia di supporter. I tifosi italiani sono facebook

Pochi mesi fa era arrivata la prima qualificazione ai Mondiali di cricket, adesso è arrivata anche la prima, storica vittoria. La storia di come ha fatto l’Italia ad arrivarci e di cosa ci insegna questo percorso. x.com