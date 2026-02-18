Il Pakistan si aggiudica l’ultima qualificazione ai Super 8 dei Mondiali T20, battendo facilmente la Namibia e superando gli Stati Uniti nel Girone A. La vittoria permette alla squadra di raggiungere l’India, che ha vinto anche oggi contro l’Australia, e di conquistare il secondo posto nel gruppo. Nella dodicesima giornata, Sudafrica e India continuano a dominare con successi netti. La competizione si avvicina alla fase decisiva, con tutte le nazionali che cercano di migliorare le proprie performance. La corsa ai quarti si fa sempre più intensa.

La dodicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette l’ultimo verdetto: l’ottava ed ultima squadra a qualificarsi al Super 8 è il Pakistan, che liquida la Namibia e scavalca gli Stati Uniti, chiudendo al secondo posto del Girone A alle spalle dell’India, vittoriosa anche quest’oggi. Chiude da imbattuto anche il Sudafrica nel Girone D. Nel Girone A il Pakistan, obbligato a vincere per passare il turno, liquida senza problemi la Namibia con lo score di 1993 (20.0)-97 (17.3), imponendosi per 102 runs, mentre nell’altro match del raggruppamento, ininfluente ai fini del passaggio del turno, l’ India resta imbattuta superando i Paesi Bassi col punteggio di 1936 (20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, il Pakistan è l’ultima squadra qualificata al Super 8 dei Mondiali T20. Vincono ancora Sudafrica ed India

Cricket, Indie Occidentali ed India restano a punteggio pieno ai Mondiali T20 e si qualificano al Super 8Le Indie Occidentali e l’India hanno vinto anche il loro terzo match ai Mondiali T20 2026, mantenendo il punteggio pieno e ottenendo così il pass per i Super 8.

Cricket, le Indie Occidentali vincono all’esordio ai Mondiali. Bene anche Pakistan ed IndiaSi apre ufficialmente il Mondiale di cricket T20 2026, con le prime partite in India e Sri Lanka.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.