marche cresce il turismo con oltre 11 milioni di presenze

Il turismo nelle Marche continua a crescere e consolida un trend decisamente positivo. I dati relativi al periodo gennaio–settembre 2025 evidenziano un aumento significativo sia degli arrivi sia delle presenze, con una crescita particolarmente marcata dei flussi stranieri, confermando la capacità della regione di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati internazionali. Dati alla mano, gli arrivi complessivi hanno raggiunto quota 2,57 milioni, mentre le presenze si attestano a 11,3 milioni. Rispetto al 2024, l’incremento è pari a +7,18% negli arrivi e +11,32% nelle presenze, segnando un’ulteriore accelerazione della crescita turistica regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

