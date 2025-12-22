Marche cresce il turismo con oltre 11 milioni di presenze

Il turismo nelle Marche continua a crescere e consolida un trend decisamente positivo. I dati relativi al periodo  gennaio–settembre 2025  evidenziano un aumento significativo sia degli  arrivi  sia delle  presenze, con una crescita particolarmente marcata dei flussi stranieri, confermando la capacità della regione di attrarre un numero sempre maggiore di visitatori e di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati internazionali. Dati alla mano, gli  arrivi complessivi  hanno raggiunto quota  2,57 milioni, mentre le  presenze  si attestano a  11,3 milioni. Rispetto al 2024, l’incremento è pari a  +7,18% negli arrivi  e  +11,32% nelle presenze, segnando un’ulteriore accelerazione della crescita turistica regionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

