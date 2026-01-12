Cremonese il ds Giacchetta annuncia | Mercato? La squadra avrebbe bisogno di qualche ritocco ma…

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha commentato il mercato in vista della sessione in corso, sottolineando che la squadra avrebbe bisogno di alcuni ritocchi. Prima del match contro la Juventus a Torino, ha espresso soddisfazione per la sfida e ha evidenziato le potenzialità della rosa, mantenendo un tono equilibrato e pragmatico sulle possibili operazioni di mercato.

Cremonese, il ds Giacchetta: «Mercato? La squadra avrebbe bisogno di qualche ritocco ma.». Le sue parole prima del match contro la Juve Ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha espresso la soddisfazione di sfidare la Juventus a Torino. Il dirigente dei Grigiorossi ha ribadito la capacità della neopromossa di .

Cremona Sera - Il direttore sportivo della Cremonese Giacchetta: "Marianucci Giovane interessante potrebbe essere un nostro obiettivo" x.com

In Serie A è stato squalificato per una giornata il direttore sportivo grigiorosso Simone Giacchetta, espulso dall’arbitro La Penna di Roma poco prima dell’intervallo di Fiorentina-Cremonese. Ecco la motivazione contenuta... Leggi tutto - facebook.com facebook

