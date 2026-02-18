Silvio Orlando ha spiegato che, lavorando con Ciampa, ha riscoperto la rabbia, mentre con Trump si è sentito come se fosse tornato alle origini del combattimento, alla forza bruta. Orlando ha aggiunto che in ‘Il berretto a sonagli’ nota una naturalezza e una spontaneità che lo attirano molto, anche perché l’opera sembra mantenere un’aria di imprevedibilità.

Silvio Orlando, cosa la colpisce di più nel ‘ Berretto a sonagli ’? "C’è qualcosa di non definitivo in quest’opera, una ‘sgangheratezza’ che me la fa piacere in modo particolare. Pirandello era un grande sperimentatore. Ne condivido molte cose, e il lavorare sulla sua opera, nell’approfondirla, ritrovo molti temi che riguardano l’oggi". I tipi come Ciampa ci saranno sempre? "Lui è un omino, un piccolo burocrate, un impiegato che non viene ascoltato da nessuno. Eppure ha delle cose da dire, anche importanti. Alla fine esplode, e rischia di fare una strage. Esplode la rabbia, questo sentimento dominante che spesso guida le nostre azioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Con Ciampa ho scoperto la rabbia. Con Trump siamo tornati alla clava"

