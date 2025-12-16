Insigne pronostica | Per lo scudetto sarà lotta fino alla fine! Tra Inter Milan e Napoli…

Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, ha commentato la corsa allo scudetto di quest’anno in Serie A. Con la sua esperienza, ha previsto una lotta serrata tra Inter, Milan e Napoli, sottolineando come la competizione per il titolo sarà ancora aperta fino alle ultime giornate.

Inter News 24 L’ex attaccante e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si è espresso così sulla lotta al vertice di quest’anno in Serie A. A margine di una visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Santobono, Lorenzo Insigne ha fatto il punto sulla lotta al vertice in Serie A. L’ex capitano partenopeo prevede una battaglia serrata fino all’ultima giornata, indicando nei nerazzurri guidati da Cristian Chivu, nel Milan e nel Napoli le tre corazzate dotate dei campioni necessari per contendersi il titolo. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. Pur riconoscendo il valore delle rivali, il “Magnifico” non ha nascosto la speranza che a trionfare siano proprio i suoi ex compagni. Internews24.com

SKY - Insigne: "Napoli? Tanti infortuni, ma Conte saprà uscire da questa situazione, scudetto? Bella lotta, ma farò il tifo per gli azzurri" - Lorenzo Insigne, ex attaccante e capitano del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport: "Sono tante stagioni che nel Napoli ci sono giocatori con un minutaggio molto elevato. napolimagazine.com