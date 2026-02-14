Bazzani sulla lotta scudetto | Il Milan deve pensare a qualificarsi in Champions i giocatori lo sanno

Fabio Bazzani ha commentato la corsa al titolo dopo Pisa-Milan, affermando che il Milan deve concentrarsi sulla qualificazione in Champions League, perché i giocatori sono consapevoli di questa priorità. L’ex attaccante ha sottolineato come la squadra rossonera, ora, abbia più in mente il piazzamento in Europa che la vittoria del campionato. Bazzani ha aggiunto che la pressione si fa sentire, anche tra i tifosi, che chiedono di mantenere i nervi saldi.

Soffre, reagisce e colpisce al momento giusto. Il Milan passa a Pisa 2-1 al termine di una partita combattuta: Loftus-Cheek apre, Loyola risponde, poi all'86' la decide Luka Modric con l'incursione che vale i tre punti. Cartellino rosso per Adrien Rabiot nel finale che ha esagerato nelle proteste dopo essere stato ammonito. Al termine del match sono arrivate le parole di Fabio Bazzani durante il post partita di 'DAZN'. Vediamo, di seguito, il suo commento. Sulla lotta scudetto: "In questo momento il Milan deve guardare all'obiettivo principale: la qualificazione in Champions League.