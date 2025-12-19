Il giovane difensore Damir Zukic si è raccontato in un'intervista parlando del suo momento con il Milan e dell'esempio di Bartesaghi. Ecco le sue parole ai canali ufficiali rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zukic: “Pavlovic e Modric mi aiutano molto. Bartesaghi è un esempio”

Leggi anche: Capello presenta il derby: “Darei fiducia a Bartesaghi. Mi piace Pavlovic. Modric intuisce …”

Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Derby dall’inizio? Un sogno. Modric? Parliamo, ci aiuta. Un esempio. Su Theo …”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, Pavlovic: "Modric ci ha portato sicurezza, Allegri persona positiva" - Direttamente dal ritiro della Serbia, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato ai canali ufficiali della Federazione per festeggiare le 50 presenze con la maglia della Nazionale. sportmediaset.mediaset.it

Milan-Bologna, Modric illumina San Siro. Allegri: "Luka meraviglioso"- Maignan e Pavlovic ko - Moviola: "Su Nkunku c'era rigore e rosso per Lukumi" - “Modric è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. affaritaliani.it

Milan, Pavlovic pazzo di Allegri: "Vi dico il suo punto di forza. A Modric ho chiesto se..." - Pavlovic: "Ecco il punto di forza di Allegri" "La scorsa stagione ho giocato tre delle cinque partite contro di loro e non abbiamo mai perso. tuttosport.com

Il #MilanPrimavera sorride: battuto il #Parma grazie a #Zukic e #Scotti #SempreMilan x.com

MILAN PRIMAVERA OK (2-0 vs PARMA) Mister Renna soddisfatto: "Partita ad armi pari. Bravi a capitalizzare con Zukic e Scotti e poi a gestirla. Complimenti speciali a Zukic per la disponibilità!" https://www.milannews24.com/milan-primavera-parma-2-0 - facebook.com facebook