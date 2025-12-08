Torino-Milan oggi dove vederla in tv e streaming orario e probabili formazioni

Si chiude oggi la 14ª giornata di Serie A, con l’ultimo posticipo tra Torino-Milan, allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Quella tra granata e rossoneri, però, non sarà l’unica partita dell’Immacolata. Scendono infatti in campo anche Pisa-Parma e Udinese-Genoa. Dopo la fondamentale vittoria del Napoli in casa contro la Juventus, e quella dell’Inter al Meazza contro il Como, oggi il Milan deve rispondere per non perdere terreno in testa alla classifica. Rasmus Hojlund fa IMPAZZIRE NAPOLI!???? #NapoliJuve pic.twitter.comSDLnXM2yet — Lega Serie A (@SerieA) December 8, 2025 Pisa-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino-Milan oggi, dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Altre letture consigliate

: - @acmilan ? Stadio Olimpico Grande Torino ? 20:45 #MondoToro #SFT #TorinoFC Vai su X

Dubbi da sciogliere verso Torino-Milan Mister Massimiliano Allegri lavora alle ultime scelte di formazione e uno dei ballottaggi più caldi riguarda la fascia sinistra: Bartesaghi o Estupiñán #TorinoMilan #SerieA #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

Torino-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Milan si gioca oggi alle 20:45, è la partita della 14a giornata di Serie A che sarà visibile in diretta tv su DAZN, Sky e NOW ... Da fanpage.it