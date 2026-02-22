Roma-Cremonese le formazioni ufficiali | le scelte di Gasperini e Nicola

Gasperini ha deciso di schierare una formazione offensiva, mentre Nicola punta su un approccio più difensivo, per affrontare la partita tra Roma e Cremonese. La scelta dei tecnici deriva dalla necessità di sfruttare le caratteristiche dei giocatori disponibili e di ottenere punti importanti in classifica. I tifosi attendono con interesse le mosse che influenzeranno l’andamento del match, previsto alle ore 18.

La sfida tra Roma e Cremonese, in programma per la 26ª giornata della Serie A 202526, è definita dalle scelte tattiche delle due squadre. Le formazioni ufficiali evidenziano una Roma impostata su un 3-4-2-1 e una Cremonese che risponde con un 3-5-2, con interpreti chiave pronti a guidare i reparti offensivi e di centrocampo. roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.

Formazioni ufficiali Roma Cremonese, le scelte di Gasperini e Nicola per la sfida di Serie AGasperini e Nicola hanno deciso le formazioni ufficiali per Roma-Cremonese, partita valida per il 26° turno di Serie A 202526.

Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Nicola e De RossiNella partita tra Cremonese e Genoa, le formazioni ufficiali sono state annunciate e mostrano le decisioni di Nicola e De Rossi.

