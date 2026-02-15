Cremonese-Genoa le formazioni ufficiali | le scelte di Nicola e De Rossi
Nella partita tra Cremonese e Genoa, le formazioni ufficiali sono state annunciate e mostrano le decisioni di Nicola e De Rossi. Nicola ha scelto un attacco più offensivo, mentre De Rossi ha puntato sulla solidità difensiva. La gara si svolge al Zini, con molti tifosi pronti a sostenere le loro squadre.
Per la 25ª giornata di Serie A 202526, la sfida tra cremonese e genoa presenta le formazioni ufficiali e le scelte tattiche degli allenatori. L’incontro mette in risalto le disposizioni in campo e gli interpreti principali, offrendo una lettura immediata delle dinamiche tra le due squadre. cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. allenatore: Davide Nicola genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. allenatore: Daniele De Rossi Moviola Inter-Juve: Kalulu rosso? Bastoni ha simulato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Formazioni ufficiali Cremonese Genoa: le scelte di Nicola e De Rossi per il match di Serie A
Nicola e De Rossi hanno scelto le formazioni ufficiali per la partita tra Cremonese e Genoa, che si gioca oggi nella 25ª giornata di Serie A.
Cremonese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Nicola
La Cremonese ha deciso di schierare una formazione più offensiva contro il Genoa, spinta dalla necessità di ottenere punti importanti per la salvezza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cremonese-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cremonese-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Nicola; Cremonese-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv.
Cremonese – Genoa: ecco le formazioni ufficiali!Cremonese - Genoa: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la venticinquesima giornata di Serie A! generationsport.it
Probabili formazioni Cremonese-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bonazzoli, Djuric, Baldanzi, Messias e Aaron MartinScontro salvezza delicatissimo tra Cremonese e Genoa, di scena allo Zini in una delle due sfide della domenica pomeriggio: le scelte di formazione di Davide Nicola e Daniele De Rossi. goal.com
#Cremonese- #Genoa, le formazioni ufficiali x.com
Cremonese-Genoa: MATCHDAY facebook