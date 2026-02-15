Cremonese-Genoa le formazioni ufficiali | le scelte di Nicola e De Rossi

Nella partita tra Cremonese e Genoa, le formazioni ufficiali sono state annunciate e mostrano le decisioni di Nicola e De Rossi. Nicola ha scelto un attacco più offensivo, mentre De Rossi ha puntato sulla solidità difensiva. La gara si svolge al Zini, con molti tifosi pronti a sostenere le loro squadre.

Per la 25ª giornata di Serie A 202526, la sfida tra cremonese e genoa presenta le formazioni ufficiali e le scelte tattiche degli allenatori. L'incontro mette in risalto le disposizioni in campo e gli interpreti principali, offrendo una lettura immediata delle dinamiche tra le due squadre. cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. allenatore: Davide Nicola genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. allenatore: Daniele De Rossi

Nicola e De Rossi hanno scelto le formazioni ufficiali per la partita tra Cremonese e Genoa, che si gioca oggi nella 25ª giornata di Serie A.

La Cremonese ha deciso di schierare una formazione più offensiva contro il Genoa, spinta dalla necessità di ottenere punti importanti per la salvezza.

