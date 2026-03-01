Cremonese-Milan Allegri sul 4-3-3 | Lo abbiamo fatto dall’inizio oggi

Da pianetamilan.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore rossonero ha spiegato che la squadra ha adottato fin dall’inizio il modulo 4-3-3, confermando la scelta tattica fatta per questa occasione. Durante la conferenza stampa, ha inoltre commentato alcune azioni della partita e le decisioni prese durante il match. La sua analisi si è concentrata principalmente sugli aspetti tecnici e sulle scelte di formazione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul 4-3-3 soluzione per il futuro: "Già nel primo tempo giocavamo con Rafa Leao centravanti e Pulisic a sinistra. Dal 60esimo abbiamo tolto un difensore, messo Athekame: in questo momento qui non è una questione di sistemi, ma è questione di arrivare in fondo e centrare l'obiettivo. La partita di oggi serviva per cancellare la sconfitta. Adesso bisogna affrontare Derby e Lazio, che sono molto difficili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cremonese milan allegri sul 4 3 3 lo abbiamo fatto dall8217inizio oggi
© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, Allegri sul 4-3-3: “Lo abbiamo fatto dall’inizio oggi”

Milan Sassuolo, Allegri nel post gara: «Oggi abbiamo fatto una buona partita. il nostro percorso è per arrivare tra le prime quattro»Massimiliano Allegri, dopo il pareggio tra Milan e Sassuolo (2-2), ha sottolineato la buona prestazione della squadra ma anche la necessità di subire...

Leggi anche: Cassano: “Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui”

Allegri espulso nel finale di gara

Video Allegri espulso nel finale di gara ?

Contenuti e approfondimenti su Cremonese Milan.

Temi più discussi: Pronostico Cremonese-Milan quote 27ª giornata Serie A; Cremonese-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Milan, Allegri: La Cremonese ha qualità per restare in A; Allegri: Fra me e il Milan totale sintonia. C'è tutto per fare un percorso importante.

cremonese milan cremonese milan allegri sulMilan, Pavlovic e Leao salvano Allegri nel finale: Cremonese battuta e Inter a +10Partita bloccata e poche emozioni allo Zini, con i rossoneri che trovano le due reti decisive nel recupero e tornano così a vincere ... corrieredellosport.it

cremonese milan cremonese milan allegri sulCremonese-Milan, orario e dove vederla (tv e streaming): Allegri ritrova la coppia Leao-Pulisic dal 1', le formazioni ufficialiIl Milan è a caccia del riscatto, dopo aver subito un'amara sconfitta a San Siro con il Parma. Nella gara valida per la 27a giornata di Serie A, i rossoneri hanno in programma la ... ilmessaggero.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.