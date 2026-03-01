Dopo la partita tra Cremonese e Milan, l’allenatore rossonero ha spiegato che la squadra ha adottato fin dall’inizio il modulo 4-3-3, confermando la scelta tattica fatta per questa occasione. Durante la conferenza stampa, ha inoltre commentato alcune azioni della partita e le decisioni prese durante il match. La sua analisi si è concentrata principalmente sugli aspetti tecnici e sulle scelte di formazione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul 4-3-3 soluzione per il futuro: "Già nel primo tempo giocavamo con Rafa Leao centravanti e Pulisic a sinistra. Dal 60esimo abbiamo tolto un difensore, messo Athekame: in questo momento qui non è una questione di sistemi, ma è questione di arrivare in fondo e centrare l'obiettivo. La partita di oggi serviva per cancellare la sconfitta. Adesso bisogna affrontare Derby e Lazio, che sono molto difficili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan, Allegri sul 4-3-3: “Lo abbiamo fatto dall’inizio oggi”

