Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | tanti sprechi e super Audero | PM

Alle 12:30 si gioca a Cremona la sfida tra Cremonese e Milan, valida per la 27^ giornata della Serie A 2025-2026. La partita si svolge allo stadio comunale e vede le due squadre affrontarsi senza reti segnate. Durante il match, sono state create diverse occasioni, ma nessuna delle due ha trovato il gol. In campo si è notato un buon ritmo, con occasioni sprecate da entrambe le parti.

Milan che parte a rilento, ma poi crea delle gigantesche occasioni da rete con Leao, Pulisic e Fofana. Poco cinici i rossoneri e molto bravo il portiere Audero. Stavolta Fofana tira da ottima posizione. Ancora bravissimo Auduro a chiudere la porta. Praterie per i rossoneri. Altro filtrante di Fofana stavolta per Pulisic. Bravissimo Audero a chiudere ancora una volta la parte della Cremonese. Sul corner seguente Rabiot sfiora la traversa di testa. Partita molto aperta e ritmi abbastanza intensi in questo finale di frazione. Decisamente più vispo il Milan dopo l'occasione sprecata malamente da Leao. Giocata clamorosa di Fofana che sulla trequarti trova un filtrante perfetto per Leao.