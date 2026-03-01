Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | gol divorato da Leao | PM

Alle ore 12:30 si gioca a Cremona la partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La gara si svolge allo stadio locale e vede in campo le due squadre, con il risultato attuale di 0-0. Durante l'incontro, Leao ha avuto un'occasione importante ma non è riuscito a segnare.

Decisamente più vispo il Milan dopo l'occasione sprecata malamente da Leao. Giocata clamorosa di Fofana che sulla trequarti trova un filtrante perfetto per Leao. Uno contro uno contro Audero Rafa spara incredibilmente fuori. Che occasione. Prima mezz'ora deludente del Milan: poco gioco, pochissime occasione. Decisamente meglio la Cremonese per intensità e voglia. Bonazzoli a un passo dal gol. Cross dalla sinistra di Pezzella sul secondo palo. Bartesaghi corregge quel poco che basta per evitare il gol sul tiro di Bonazzoli. Resta simile il copione della partita con entrambe le squadre che non sembrano volersi squilibrare troppo in questo primo tempo.