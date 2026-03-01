Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | ci prova Saelemaekers | PM

Alle ore 12:30, a Cremona, si sta giocando la partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Durante il match, Saelemaekers ha tentato un tiro in porta, ma il risultato sul tabellone resta sullo 0-0. La partita si svolge nel rispetto del calendario ufficiale del campionato italiano di calcio.

Prima mezz'ora deludente del Milan: poco gioco, pochissime occasione. Decisamente meglio la Cremonese per intensità e voglia. Bonazzoli a un passo dal gol. Cross dalla sinistra di Pezzella sul secondo palo. Bartesaghi corregge quel poco che basta per evitare il gol sul tiro di Bonazzoli. Resta simile il copione della partita con entrambe le squadre che non sembrano volersi squilibrare troppo in questo primo tempo. Leao lancia Saelemaekers in campo aperto. Il belga salta Folino e prova un tiro dal limite dell'area. Conclusione però strozzate e larga. Ritmi non altissimi in impostazione da parte dei rossoneri che faticano a costruire gioca se non in ripartenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão.

