Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | partita apertissima | PM

Alle ore 12:30 si gioca a Cremona la sfida tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si svolge allo stadio comunale e vede in campo le due squadre, con il fischio d'inizio fissato per le ore 12:30. Al momento il punteggio è di 0-0 e il match è aperto a ogni risultato.

4-3-3 confermato: davanti Leao, Fullkrug e Pulisic. Tomori scala terzino destro. Dentro Fullkrug e Ricci per Saelemaekers e Fofana. Allegri passa probabilmente al 4-3-3. Palla perfetta per Rabiot in profondità. Cross per Leao al centro che non trova ancora la rete da posizione perfetta. Bravo ancora Audero, ma altro gol mangiato dal portoghese. Si risveglia la Cremonese che guadagna due corner in pochi minuti. Sul secondo tiro di Bonazzoli da buona posizione che va alto. Partita ora apertissima: prima occasione per Vardy chiuso dalla difesa rossonera. Poi contropiede del Milan con Saelemaekers che sbaglia l'ultimo passaggio. Contropiede in solitaria di Leao che si fa tutto il campo, ma sbaglia l'ultimo controllo in area di rigore prima del possibile cross dalla sinistra.