Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | Folino salva su Leao | PM

Alle ore 12:30 a Cremona si gioca la partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Durante il match, Folino ha parato un tiro di Leao, mantenendo il risultato sullo zero a zero. La partita si svolge allo stadio locale, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Leao lancia Saelemaekers in campo aperto. Il belga salta Folino e prova un tiro dal limite dell'area. Conclusione però strozzate e larga. Ritmi non altissimi in impostazione da parte dei rossoneri che faticano a costruire gioca se non in ripartenza. Milan che gioca decisamente più in ripartenza con il pallino del gioco in mano alla Cremonese. Rispondono i rossoneri: grande cross di Rabiot per Leao. Anticipo di Folino salvifico a pochi passi dalla porta di Audero. Pericolosa la Cremonese su calcio d'angolo: la palla resta pericolosamente in area e il tiro di Vardy viene deviato. Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pianetamilan.it - Cremonese-Milan 0-0, LIVE Serie A: Folino salva su Leao

Cremonese-Milan di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PMCREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

