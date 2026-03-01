Alle ore 12:30 si gioca a Cremona la sfida tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si svolge allo stadio locale e vede entrambe le squadre scendere in campo con le formazioni ufficiali. Nei primi minuti, il match si presenta equilibrato con diverse occasioni da entrambe le parti, ma il punteggio rimane sullo 0-0.

Rispondono i rossoneri: grande cross di Rabiot per Leao. Anticipo di Folino salvifico a pochi passi dalla porta di Audero. Pericolosa la Cremonese su calcio d'angolo: la palla resta pericolosamente in area e il tiro di Vardy viene deviato. Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Davide Nicola e Massimiliano Allegri! CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan 0-0, LIVE Serie A: pressing della squadra di Nicola | PM

Milan-Sassuolo 2-1, LIVE Serie A: neroverdi in forte pressing | PMBella partita a San Siro: il Sassuolo segna per primo con un bel gol di Koné sul grande assist di Pinamonti.

Cremonese-Milan di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE PMCREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Tutto quello che riguarda Cremonese Milan.

Temi più discussi: Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Cremonese-Milan: probabili formazioni e statistiche; Cremonese Milan in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Cremonese-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Cremonese-Milan (0-0): tra poco l'inizio della gara...- Le squadre sono quasi pronte per iniziare la gara: Milan in campo con maglia e calzoncini bianchi, mentre la Cremonese giocherà con la consueta divisa grigiorossa. Amici e amiche ... milannews.it

Cremonese – Milan: ecco le formazioni ufficialiCremonese - Milan: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV ed in streaming la sfida di Serie A ... generationsport.it

| # 08.11.2022 - Cremonese vs Milan 0-0 Una fase del match, con Rafael Leao in azione, impegnato in un contrasto con il cremonese Meité. La partita finì con uno scialbo pareggio a reti bianche. FVCRN! - facebook.com facebook

#Cremonese- #Milan, le formazioni ufficiali x.com