Cremonese-Milan di Serie A in diretta | formazioni e dove vederla | LIVE PM

Alle 12:30 si gioca a Cremona la sfida tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le due squadre scendono in campo per questa partita in diretta. La partita viene trasmessa in diretta e si svolge allo stadio locale.

CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri.