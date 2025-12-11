Sabatini su Torino-Milan | Una grande partita una grande vittoria Pulisic e Allegri…

Sandro Sabatini commenta la sfida tra Torino e Milan, evidenziando l’importanza della vittoria rossonera. Nel suo intervento, il noto giornalista di Mediaset analizza le prestazioni di Pulisic e le scelte di Allegri, sottolineando l’impatto della partita sia a livello tecnico che emotivo. Un'analisi approfondita di un match che ha regalato grande spettacolo.

Il noto giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sulla partita del Milan a Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

