Allegri sul Milan | Stasera serve una grande prestazione

Massimiliano Allegri ha detto che il Milan deve giocare una grande partita questa sera, perché la squadra ha bisogno di punti importanti. Durante l’intervista prima della sfida contro il Pisa, il tecnico ha sottolineato che i rossoneri sono pronti a mettere in campo tutta la grinta possibile. Allegri ha anche ricordato che il Milan ha perso alcune occasioni recenti e ora cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

In chiave classifica, il tecnico milanista indica un percorso chiaro: l’obiettivo prioritario è sommare più punti possibili per assicurarsi l’accesso alla Champions League, con la consapevolezza che ogni confronto va affrontato con rigore e concentrazione. L’andamento dell’Inter viene visto come una rapida acceleratione, e la sfida odierna richiede una prestazione seria e di rispetto verso l’avversario e il contesto di campionato. Per quanto concerne l’attacco della serata, senza Leao e Pulisic dall’inizio, la lettura del tecnico rimane pragmatica: Leao sta molto meglio, anche se la sua presenza è stata valutata fino all’ultimo; Pulisic dovrebbe ottenere un ingresso tra i 15 o 20 minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Allegri sul Milan: «Stasera serve una grande prestazione» Milan, Allegri nel pre gara: «Stasera partita difficile e complicata, c’è da fare una prestazione così» Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita, spiegando che questa sera il Milan affronta una sfida complessa e richiede una prestazione all’altezza. Bologna, Italiano verso il Maccabi: "Serve una grande prestazione" Questa sera il Bologna si prepara ad affrontare il Maccabi in una sfida importante. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST BOLOGNA MILAN:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA... Argomenti discussi: Bologna-Milan, Allegri: Era importate arrivare a 50 punti, partita da fare seriamente; Allegri: L'Inter? Più importante guardarsi le spalle, restare nelle prime 4 non sarà facile; Bologna-Milan 0-3 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata; Allegri dopo Bologna-Milan non pensa all'Inter: Più importante la Roma a -7. Milan, Allegri non ha dubbi: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo». Le paroleMilan, Allegri non ha dubbi: «C’è solo da fare più punti possibili innanzitutto per entrare in Champions, poi vedremo». Le parole Nel pre?partita della sfida tra Pisa e Milan valida per la 25ª giornat ... calcionews24.com Milan, Allegri pre-Pisa: L’Inter cammina veloce. Noi dobbiamo fare punti poi vedremoLe parole di Max Allegri, allenatore del Milan, a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Pisa valida per la 25ª giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com #Milan | #Allegri “Inter Corre veloce. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibili per il nostro obiettivo”. #PisaMilan #SerieA x.com LA FORMAZIONE DEL MILAN A PISA Allegri conferma la coppia Loftus-Cheek e Nkunku in avanti dopo l’ottima prestazione di Bologna. In difesa torna titolare Fikayo Tomori. - facebook.com facebook