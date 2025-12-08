Albe si racconta da Amici a Baita il suo primo album | La mia vera baita oggi? Milano il mio gatto e la mia fidanzata Ora non ho più paura dei miei errori La pausa arriverà ma ora ho troppo da dire Sanremo? Pochi wow ma tanti amici sul palco – Intervista Video
Dopo aver presentato i primi tre singoli “Cercapersone”, “Con te non ci torno più” e “Alla fine sono io”, il percorso musicale di Albe prende sempre più forma: l’artista bresciano annuncia BAITA, il suo primo album in uscita venerdì 5 dicembre per Triggger ADA Music Italy. Intervista ad Albe per l’album “Baita”. Con questo progetto, Albe trova finalmente la sua dimensione più autentica: un suono riconoscibile, coerente e personale, frutto di una ricerca durata anni. Il titolo – che in dialetto bresciano significa casa – racchiude perfettamente l’essenza del progetto: un disco che parla di legami, amicizie e radici, ma anche di ritorni e appartenenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Intervista – ALBE: “Baita” è il mio mondo nella sua quotidianità più vera - “Baita” è il nuovo capitolo con cui Albe definisce finalmente la propria identità artistica, trasformando casa, provincia e affetti in una mappa sentimentale. Secondo newsic.it