Dopo aver presentato i primi tre singoli “Cercapersone”, “Con te non ci torno più” e “Alla fine sono io”, il percorso musicale di Albe prende sempre più forma: l’artista bresciano annuncia BAITA, il suo primo album in uscita venerdì 5 dicembre per Triggger ADA Music Italy. Intervista ad Albe per l’album “Baita”. Con questo progetto, Albe trova finalmente la sua dimensione più autentica: un suono riconoscibile, coerente e personale, frutto di una ricerca durata anni. Il titolo – che in dialetto bresciano significa casa – racchiude perfettamente l’essenza del progetto: un disco che parla di legami, amicizie e radici, ma anche di ritorni e appartenenze. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Albe si racconta, da Amici a “Baita” il suo primo album: “La mia vera baita oggi? Milano, il mio gatto e la mia fidanzata. Ora non ho più paura dei miei errori. La pausa arriverà, ma ora ho troppo da dire. Sanremo? Pochi wow, ma tanti amici sul palco” – Intervista Video