Mister Possanzini esprime rammarico per una partita che avrebbe potuto avere un esito diverso. La sua Maceratese ha mostrato impegno e determinazione, ma la mancanza di concretezza in fase di conclusione ha influito sul risultato. È un momento di riflessione per la squadra, che dovrà lavorare sui dettagli per migliorare e affrontare con fiducia le prossime sfide.

È deluso mister Possanzini e non potrebbe essere altrimenti. Forse la sua Maceratese avrebbe meritato un finale diverso, ma alla resa dei conti emergono le difficoltà in fase di finalizzazione. I biancorossi hanno creato, ci hanno provato, soprattutto nel primo tempo, ma non sono riusciti ad affondare il colpo. "Non sta a me stabilire se meritavamo di vincere oppure no. Sta di fatto che il gol lo abbiamo subito noi – spiega Matteo Possanzini, tecnico della Maceratese –. Non è mai semplice, in trasferta, liberare l'uomo nell'area avversaria. Quando ci si riesce, bisogna far gol. Detto ciò la Maceratese ha seguito il proprio piano partita, ma c'è tanto rammarico per il risultato, soprattutto per quanto abbiamo fatto nei primi 45 minuti di gioco.

"Il gol non è arrivato. Ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla"

