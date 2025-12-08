Ucraina Cremlino | La strategia di Trump in linea con la Russia

Iltempo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino ha elogiato l'ultima strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump, definendola "un incoraggiante cambiamento di politica che è in gran parte in linea con il pensiero russo". Le osservazioni seguono la pubblicazione di un documento della Casa Bianca che critica l'Ue e afferma che l'Europa rischia la "cancellazione della civiltà", chiarendo al contempo che gli Stati Uniti sono desiderosi di stabilire migliori relazioni con la Russia. "Gli aggiustamenti che vediamo corrispondono in molti modi alla nostra visione", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Ha accolto con favore i segnali che l' amministrazione Trump fosse "favorevole al dialogo e alla costruzione di buone relazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

ucraina cremlino la strategia di trump in linea con la russia

© Iltempo.it - Ucraina, Cremlino: "La strategia di Trump in linea con la Russia"

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina cremlino strategia trumpGuerra Ucraina, il Cremlino: "La strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, il Cremlino: 'La strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca'. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Cremlino Strategia Trump