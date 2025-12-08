Ucraina Cremlino | La strategia di Trump in linea con la Russia
Il Cremlino ha elogiato l'ultima strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump, definendola "un incoraggiante cambiamento di politica che è in gran parte in linea con il pensiero russo". Le osservazioni seguono la pubblicazione di un documento della Casa Bianca che critica l'Ue e afferma che l'Europa rischia la "cancellazione della civiltà", chiarendo al contempo che gli Stati Uniti sono desiderosi di stabilire migliori relazioni con la Russia. "Gli aggiustamenti che vediamo corrispondono in molti modi alla nostra visione", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Ha accolto con favore i segnali che l' amministrazione Trump fosse "favorevole al dialogo e alla costruzione di buone relazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
