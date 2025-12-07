Il Cremlino | La strategia degli Stati Uniti sull’Europa è in sintonia con la Russia

Le parole di Mosca sulla nuova linea americana. Secondo il Cremlino, i recenti orientamenti adottati dagli Stati Uniti in materia di sicurezza nazionale sarebbero in sintonia con la visione strategica della Russia. In particolare, la linea promossa da Donald Trump, che contiene critiche molto dure nei confronti dell'Europa, viene giudicata compatibile con le posizioni di Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, citato dall'agenzia Tass, ha sottolineato che gli aggiustamenti introdotti da Washington risultano in gran parte coerenti con l'approccio russo. Possibile cooperazione sulla crisi ucraina.

