Fermi macchina nell’industria | impatti economici e costi orari salienti

Nell’industria italiana, le aziende si trovano a fare i conti con un problema crescente: le macchine ferme. Quando le linee di produzione si bloccano, i costi aumentano e i tempi si allungano. Questa crisi silenziosa colpisce duramente i ricavi e mette in crisi la competitività delle imprese. Le cause sono varie, ma il risultato è sempre lo stesso: perdite economiche evidenti e costi orari che salgono alle stelle.

Nel cuore dell'industria italiana, dove la produttività è la chiave del successo, si nasconde una crisi silenziosa: il fermo macchina. Non più un evento eccezionale, ma un fenomeno frequente, che si verifica ogni settimana in centinaia di aziende, con costi elevati, talvolta superiori ai 500.000 dollari orari. Così si è espresso, con forza, un rapporto globale presentato da ABB in collaborazione con Sapio Research, che ha intervistato 3.600 esperti del settore industriale. Secondo le indagini, l'83% dei decisori riconosce che i fermi improvvisi costano almeno 10.000 dollari per ora, mentre il 76% considera il costo orario superiore a 500.

