E' il giorno di Salernitana-Foggia | le probabili formazioni
Le vittorie in contemporanea (e con largo punteggio, a testimoniarne l'ottimo stato di forma) di Benevento, Cosenza e Casertana obbligano la Salernitana a rispondere con tre punti d'obbligo, oggi allo stadio Arechi contro il Foggia. L'ultima gara del 2025 comincerà con quattro minuti di silenzio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
