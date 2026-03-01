Cos’è successo nella seconda giornata di guerra

Nella seconda giornata di conflitto, i bombardamenti sono proseguiti in diverse aree del Medio Oriente, coinvolgendo più paesi della regione. Nel frattempo, una dichiarazione di un ex presidente è apparsa poco chiara e senza dettagli specifici. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con le autorità che continuano a monitorare gli sviluppi sul campo.

Sono continuato i bombardamenti in tutto il Medio Oriente; nel frattempo Trump è stato molto vago sulle sue prossime mosse Per la seconda giornata consecutiva sono andati avanti gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha risposto colpendo diversi obiettivi nei paesi del Golfo Persico. Nel primo giorno di guerra era stato ucciso Ali Khamenei, il capo politico, religioso e militare dell’Iran, e domenica si è insediato un triumvirato che guiderà il paese fino alla nomina di una nuova Guida Suprema. Khamenei aveva 86 anni e da tempo pianificava la transizione del potere nel caso fosse stato ucciso. Nel triumvirato ci sono il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

