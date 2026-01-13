La seconda prova di discesa libera maschile a Wengen, prevista per mercoledì 14 gennaio, è stata cancellata. Questa decisione influisce sul calendario delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Di seguito, vengono spiegati i motivi dell’annullamento e le eventuali modifiche al programma delle competizioni.

Mercoledì 14 gennaio non si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli organizzatori hanno preso questa decisione dopo che nella giornata odierna si è disputata una buona prima prova sull'iconica Lauberhorn e dunque si è ritenuto non necessario costringere gli atleti a un nuovo sforzo. Il prossimo appuntamento sulle nevi della località svizzera sarà dunque per giovedì 15 gennaio (ore 12.30), quando andrà in scena la seconda prova cronometrata. A seguire il trittico di gare dunque il fine settimana: venerdì 16 gennaio (ore 12.

© Oasport.it - Sci alpino, cancellata la seconda prova di discesa a Wengen: cos’è successo e come cambia il programma

