Negli ultimi anni, lo spread tra i Btp italiani e i titoli tedeschi è aumentato, provocando ripercussioni sui mercati finanziari. Quando lo spread sale, i rendimenti dei titoli di stato italiani tendono ad aumentare, influenzando anche i portafogli degli investitori. I risparmiatori si chiedono come proteggere i loro investimenti in presenza di questo scenario in continuo cambiamento.

Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare dello spread che è tornato a salire e dei mercati che hanno reagito prontamente. Ma al di là dei numeri e delle analisi finanziarie, la domanda che conta davvero è un’altra: lo spread influisce sul valore dei Btp? Quando aumenta, il valore dei buoni del Tesoro poliennali scende? C’è il rischio di perdere soldi? Ecco cosa succede davvero e che cos’è esattamente lo spread. Che sono i Btp? I Btp sono titoli di Stato emessi dal Governo italiano per finanziare la spesa pubblica. Chi li acquista, quindi, presta dei soldi allo Stato che in cambio si impegna a pagare degli interessi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cosa succede ai Btp se lo spread sale e come proteggere i propri risparmi

Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili, a marzo torna il Btp ValoreSui mercati dei titoli di Stato europei persiste da giorni un alto livello di stabilità.

Bce, con i tassi fermi al 2% cosa cambia per mutui, prestiti, Btp e risparmiLa Banca centrale europea ha preso la sua decisione sui tassi: dopo due giorni di riunione a Francoforte, il Consiglio direttivo ha deciso di...

Una raccolta di contenuti su Cosa succede.

Temi più discussi: MPS affonda in Borsa mentre si allungano tempi per dettagli su concambio Mediobanca; Spread Btp Bund a 60 punti, successo alle aste: piazzati 2,5 miliardi di euro; Cosa succede al prezzo dell’oro se scoppia la guerra Usa-Iran: le previsioni di Daniel Marburger, ceo di StoneX Bullion; Btp Valore, da lunedì la nuova emissione. Per i primi due anni al 2,5%.

Risparmio: che cosa succede adesso con i Btp con l’incertezza?Il Btp a dieci anni — quello su cui si misura lo spread con i titoli tedeschi — oggi paga un rendimento effettivo lordo sopra il 3,5%, il trentennale supera il 4%. Mentre i prezzi delle emissioni ... corriere.it

Nuovo BTP Valore marzo 2026, ecco ISIN e tassi minimi garantiti. Guida completaCi siamo, torna il BTP Valore, settima emissione. L’annuncio del MEF sui tassi minimi garantiti e sul codice ISIN. msn.com

Cosa succede - facebook.com facebook

Chiuso lo stretto di Hormuz, cosa succede ora Tensione su petrolio, Gnl e cripto. Come cambiano i prezzi x.com