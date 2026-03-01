Romani bloccati a Dubai dopo l' attacco all' Iran Il racconto di 2 ragazze | eravamo al mare poi i boati

Due giovani romane si trovano a Dubai e sono rimaste bloccate a causa dei bombardamenti in Iran, iniziati ieri. Giulia Lai e Sofia Tittarelli stavano trascorrendo una giornata al mare quando hanno sentito i boati e hanno capito che la situazione era cambiata. Attualmente, sono ancora nella città degli Emirati Arabi Uniti, senza potersi muovere verso casa.

Una vacanza a Dubai trasformata in un incubo. È la storia di Giulia Lai e Sofia Tittarelli, due giovani amiche romane rimaste bloccate negli Emirati Arabi Uniti dove da ieri (qui la diretta) sono in corso dei bombardamenti da parte di Teheran quale conseguenza dell'attacco all'Iran sferrato in.