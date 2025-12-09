Jannik Sinner una decisione radicale | cosa sta succedendo a Dubai

Liberoquotidiano.it | 9 dic 2025

Senza pause, Jannik Sinner. L'altoatesino  ha deciso di non lasciare nulla al caso nella costruzione della sua stagione 2026. Trapela infatti la scelta di aumentare immediatamente l’intensità degli allenamenti a Dubai, un segnale con cui chiarisce, subito, le sue ambizioni: una preparazione più dura, più profonda e mirata, per presentarsi al via del nuovo anno nelle migliori condizioni possibili. Una decisione netta, che racconta la determinazione dell’azzurro nel voler alzare ulteriormente l’asticella. Il lavoro sul campo è cominciato già la scorsa settimana negli Emirati Arabi, dove l’altoatesino ha ripreso confidenza con racchetta e palline. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

