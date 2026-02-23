Abbiamo visto le prove generali di Sanremo | Serena Brancale inarrivabile Boato per Sal Da Vinci tormentone Ditonellapiaga

Le prove generali di Sanremo si sono svolte oggi alle 14:30, provocando entusiasmo tra i giornalisti presenti. Serena Brancale ha dimostrato una prestazione inarrivabile, mentre il pubblico ha reagito con un boato quando è salito sul palco Sal Da Vinci. La giornata ha visto anche il successo del tormentone di Ditonellapiaga, creando tanta attesa per l'apertura ufficiale del festival. La manifestazione si avvicina rapidamente e il conto alla rovescia continua.

Ormai ci siamo. Sta per iniziare la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oggi, 23 febbraio, dalle 14:30 circa si sono svolte le prove generali a cui hanno potuto assistere i giornalisti. C'eravamo anche noi di Today.it e qui vi diciamo come sono andate. In generale la sensazione è che non ci sia un brano favorito. Il livello medio generale è sufficiente: nessuna (o quasi) canzone memorabile, ma neanche brani totalmente insignificanti. Ogni cantante fa il suo e dà all'ascoltatore esattamente ciò che si aspetta. Per intenderci: Tommaso Paradiso fa Tommaso Paradiso, Arisa fa Arisa e così via. 🔗 Leggi su Today.it

Sanremo 2026: Serena Brancale arriva al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone DitonellapiagaInfine Levante. La cantautrice siciliana presenta il suo lato più intimista per una canzone di classe, in punta di piedi, sobria. Brava. Riporta all’essenzialità, con la voce al centro di tutto. today.it

Sanremo 2026, siamo entrati all'Ariston per le prove generali: ecco cosa abbiamo vistoA poche ore dall'inizio della gara abbiamo ascoltato le canzoni dal vivo con l'orchestra: standing ovation per Serena Brancale, bene Ditonellapiaga, Sayf, Sal Da Vinci, Fedez e Masini ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Le nostre scelte per il #FantaSanremo 2026 Riserve Eddie Brock e Sayf. Capitana Chi se non Serena Brancale - facebook.com facebook

Poliedrica cantante pugliese, Serena Brancale porta all'Ariston un brano struggente dedicata alla mamma scomparsa sei anni fa x.com