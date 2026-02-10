Il nuovo gioco di Cory Barlog e Santa Monica sarà allo State of Play? Risponde un noto insider

Sony annuncia un nuovo appuntamento con lo State of Play. L’evento si terrà tra pochi giorni e durerà più di un’ora, con focus sulle prossime uscite per PlayStation. Si parla anche di un nuovo gioco di Cory Barlog e Santa Monica, ma Sony non ha ancora confermato se sarà tra i titoli presentati. I fan sono in attesa, sperando di scoprire qualcosa di più sui progetti in cantiere.

Sony ha ufficializzato un nuovo appuntamento con lo State of Play, uno showcase di oltre un’ora dedicato alle prossime uscite su PlayStation. L’assenza di dettagli sui giochi presenti ha immediatamente acceso le speculazioni, soprattutto considerando la durata insolitamente generosa dell’evento. In questo contesto, l’attenzione si è spostata rapidamente sugli studi first party ancora in silenzio, tra cui spicca Santa Monica Studio, noto per la serie God of War e guidato creativamente da Cory Barlog. Lo studio non mostra nuovi progetti da diversi anni e, secondo molti osservatori, i tempi potrebbero essere maturi per una presentazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

